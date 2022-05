(Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la Coppa del Mondo di, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre 2022, un’altra importantissima competizione internazionale del Calcio da Tavolo di questa stagione verrà organizzata in Italia. La European Confederation Sports Table Football Association (ECSTFA) ha ufficializzato l’assegnazione della prossimaland (). La manifestazione, che vedrà affrontarsi i più forti club di tutta Europa, verrà organizzata il 29 ed il 302022., latorna in Italia dopo 6 anni “Si aggiunge un altro tassello importante, per il 2022, per l’Italia e la FISCT: le due più importanti manifestazioni del nostro movimento si svolgeranno nel nostro ...

- LollaCav03 : @an_to_nel_la Anche il Leicester è una squadra del subbuteo? Poi parlate voi che siete usciti dalla champions con il Villarreal…

Subbuteo, la Champions League sbarca a Reggio Emilia 29 e 30 ottobre Subbuteo, la Champions league torna in Italia dopo 6 anni "Si aggiunge un altro tassello importante, per il 2022, per l'Italia e la FISCT: le due più importanti manifestazioni del nostro movimento si ..."