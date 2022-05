Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, a Torino la decima sede. La dirigerà il nuovo socio Ezio Moro (Di lunedì 9 maggio 2022) Toffoletto De Luca Tamajo, da sempre punto di riferimento delle imprese per l’assistenza nella gestione dei rapporti di lavoro e leader nel settore dei servizi legali, continua il suo percorso di crescita con l’apertura di una nuova sede a Torino e l’ingresso nello Studio come partner dell’avvocato Ezio Moro. Sarà quest’ultimo a guidare la sede torinese assieme al suo team, composto dagli avvocati Sara Micaela Giglio, senior associate, e Gregorio Malta, associate, ai quali si affiancheranno Barbara Vasoli e Stefania Scirè con funzioni di staff. Con questa operazione, lo Studio è presente oggi in 10 città – Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Genova, Varese, Bari, Torino – e conta 28 soci. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022)De, da sempre punto di riferimento delle imprese per l’assistenza nella gestione dei rapporti di lavoro e leader nel settore dei servizi legali, continua il suo percorso di crescita con l’apertura di una nuovae l’ingresso nellocome partner dell’avvocato. Sarà quest’ultimo a guidare latorinese assieme al suo team, composto dagli avvocati Sara Micaela Giglio, senior associate, e Gregorio Malta, associate, ai quali si affiancheranno Barbara Vasoli e Stefania Scirè con funzioni di staff. Con questa operazione, loè presente oggi in 10 città – Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Genova, Varese, Bari,– e conta 28 soci. ...

