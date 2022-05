Striscia senza la Hunziker | cosa è successo Nuova conduttrice al fianco di Gerry Scotti

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nella puntata di lunedì 9 maggio dila notizia accanto anon ci sarà Michelle. Lasvizzera infatti avrebbe il Covid. La Hunziler è risultata positiva a un test rapido e non potrà andare in onda nel popolare telegiornale satirico di Canale 5. In attesa del tampone molecolare a prendere temporaneamente il posto di Michelle nel programma di Antonio Ricci sarà Valeria Graci, volto noto di. Come spiega Davide Maggio nel suo sito, Graci è inviata del tg satirico dal 2014 ed è nota ai fan del programma per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen. A marzo per un paio di puntate aveva condotto proprio aldi Jerrye per lei dunque è un ritorno dietro al bancone del tg.

Da capire fino a quanto la Hunziker sarà assente, ma senza dubbio il tg satirico sarà in buone mani.