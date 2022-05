Advertising

tuttopuntotv : Striscia La Notizia, salta Michelle Hunziker. Ecco chi ci sarà al suo posto #StrisciaLaNotizia #MichelleHunziker - infoitcultura : Striscia La Notizia, salta Michelle Hunziker. Ecco chi ci sarà al suo posto - gabrillo : @GiglioBecco99 @ediemilia @elevisconti continua a vedersi, è sempre più palese. un conduttore di striscia la notizia che non ce l'ha fatta - nicolandriani : RT @MedInfinityIT: Siamo più carichi che mai! ?? Guarda i servizi di @Striscia la notizia in streaming su #MediasetInfinity ?? - francobus100 : Michelle Hunziker positiva al Covid: «Ma noi svizzere siamo toste». Ecco chi la sostituirà a Striscia la Notizia… -

Michelle Hunziker non sarà in conduzione questa sera dietro il banco diLa. La conduttrice infatti è positiva al Covid 19. Dopo aver effettuato un tampone rapido, la Hunziker è risultata positiva. Ad annunciare l'assenza di Michelle Hunziker è stata la ...Nella puntata di lunedì 9 maggio dilaaccanto a Gerry Scotti non ci sarà Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera infatti avrebbe il Covid. La Hunziler è risultata positiva a un test rapido e non potrà andare in onda ...Michelle Hunziker non sarà al timone di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti: la conduttrice è risultata positiva al Covid.Michelle Hunziker positiva al Covid, conducono Gerry Scotti e Valeria Graci. Michelle Hunziker, risultata positiva a un test rapido, sarà assente nella puntata di Striscia la Notizia in onda lunedì 9 ...