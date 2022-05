Stop Ue al petrolio russo, von der Leyen ottimista dopo la cena con Orban. Ma l’Ungheria non si smuove: «Sanzioni solo senza rischi per la sicurezza» (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ottimismo della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sul prossimo pacchetto di Sanzioni europee contro la Russia deve fare i conti con la posizione del governo ungherese, che sul possibile embargo Ue al petrolio russo non avrebbe cambiato ancora la sua posizione. Neanche dopo la cena di lavoro che von der Leyen ha tenuto in un monastero carmelitano in Ungheria proprio con il presidente Viktor Orban. dopo il faccia a faccia, la presidente della Commissione Ue aveva scritto su Twitter che erano stati «fatti progressi ma è necessario un supplemento di lavoro». Sul tavolo c’è ancora la questione della «sicurezza energetica», che Budapest continua ad agitare davanti alla prospettiva delle nuove ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ottimismo della presidente della Commissione Ue, Ursula von der, sul prossimo pacchetto dieuropee contro la Russia deve fare i conti con la posizione del governo ungherese, che sul possibile embargo Ue alnon avrebbe cambiato ancora la sua posizione. Neancheladi lavoro che von derha tenuto in un monastero carmelitano in Ungheria proprio con il presidente Viktoril faccia a faccia, la presidente della Commissione Ue aveva scritto su Twitter che erano stati «fatti progressi ma è necessario un supplemento di lavoro». Sul tavolo c’è ancora la questione della «energetica», che Budapest continua ad agitare davanti alla prospettiva delle nuove ...

