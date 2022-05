Stop al numero chiuso per accedere a Medicina, lo dice il sottosegretario Costa: “Test d’ingresso non è indice di meritocrazia” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Sono convinto che il numero chiuso all'università per accedere alla facoltà di Medicina sia superato e che sia necessario garantire maggiore meritocrazia per accedere alla formazione universitaria”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) “Sono convinto che ilall'università peralla facoltà disia superato e che sia necessario garantire maggioreperalla formazione universitaria”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Stop al numero chiuso per accedere a Medicina, lo dice il sottosegretario Costa: “Test d’ingresso non è indice di m… - infoitsalute : Medicina, stop al numero chiuso nelle università? 'Meglio puntare sulla meritocrazia' - BasicLifeSupp : Covid. Costa: “Dopo il 15 giugno condizioni per stop a restrizioni”. E su numero chiuso per accesso a Medicina: “È… - magantone : @cinziettacy @OCROPOIDLI @Michele90155497 @BimbiMeb @elenabonetti i bimbi dell'ossigenata piena di botulino non han… - ilgiornale : Il presidente del Ppe e il capo della delegazione italiana disegnano la riforma europea: 'Unione scossa. È ora dell… -