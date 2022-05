Stili di vita, per gli esperti "urge un'educazione per i giovanissimi" (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) - Apprendere le strategie per garantirsi il migliore stato di salute possibile è un aspetto fondamentale anche in giovanissima età. Lo sanno bene Gianni Testino, primario del Reparto di Patologia delle dipendenze ed Epatologia dell'Asl 3 Liguria al Policlinico San Martino, e Patrizia Balbinot, operatrice socio sanitaria alla S.C. Patologia delle Dipendenze ed Epatologia del Policlinico San Martino di Genova. Impegnati del 2016 in diversi progetti di prevenzione mirati ai ragazzi, da quasi sei anni incontrano giovani e giovanissimi – oltre 30mila studenti di ogni ordine e grado - per parlare di prevenzione e Stili di vita. Al centro non solo il consumo di sostanze tossiche, come l'alcol e gli stupefacenti, ma anche l'alimentazione, il fumo, i comportamenti sociali che portano a violenza, bullismo anche online, gioco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) - Apprendere le strategie per garantirsi il migliore stato di salute possibile è un aspetto fondamentale anche in giovanissima età. Lo sanno bene Gianni Testino, primario del Reparto di Patologia delle dipendenze ed Epatologia dell'Asl 3 Liguria al Policlinico San Martino, e Patrizia Balbinot, operatrice socio sanitaria alla S.C. Patologia delle Dipendenze ed Epatologia del Policlinico San Martino di Genova. Impegnati del 2016 in diversi progetti di prevenzione mirati ai ragazzi, da quasi sei anni incontrano giovani e– oltre 30mila studenti di ogni ordine e grado - per parlare di prevenzione edi. Al centro non solo il consumo di sostanze tossiche, come l'alcol e gli stupefacenti, ma anche l'alimentazione, il fumo, i comportamenti sociali che portano a violenza, bullismo anche online, gioco ...

