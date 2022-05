Stasera in tv “L’avvocato del diavolo” | il Male troppo umano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) In onda su Iris il film “del” (1997) diretto da Taylor Hackford, con Al Pacino, Keanu Reeves e Charlize Theron.Kevin Lomax (Keanu Reeves), giovane, avvenente e senza scrupoli, è famoso in tutta la Florida per non aver mai perso un caso. Viene improvvisamente contattato da un potente studio legale di New York per la selezione di una giuria e decide di trasferirsi a Manhattan insieme alla moglie Mary Ann (Charlize Theron). L’occasione della vita gli si presenta quando il capo dello studio legale, il carismatico John Milton (Al Pacino), gli offre di entrare nella sua squadra. Kevin e Mary Ann hanno d’incanto tutto quel che avevano sognato: un appartamento di lusso, uno stipendio da capogiro per Kevin, un futuro radioso che li aspetta. La patina luccicante della loro nuova vita comincia però a incrinarsi. ...