(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - La missione del premiera Washington e le liti nelin vista delle elezioni. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera Intervista al segretario del Pd, Enrico Letta: "Tutti uniti, l'invasore è Putin. I 5 grandi Ue vadano a Kiev e poi incontrino anche lui". Di Maio: d'accordo con Conte, le armi servono alla legittima difesa. Il ministro degli Esteri: alcuni Paesi si impegnino di più. Il leghista Salvini sulla missione diUsa: "Spero che porti Biden a usare toni piu' moderati". La Repubblica Intervista al presidente della Commissione Esteri del Senato, Petrocelli: "Non mi dimetto, il governo di Kiev legittima i nazisti". Braccia tese e slogan, tutte le nostalgie nere dei dirigenti di FdI: dai simboli ostentati ...

ilfoglio_it : ?? Draghi: “L'intervista di Lavrov? Senza contraddittorio, è stato un comizio. Non un granché”. La diretta della con… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell’Economia Franco, il Ministro della Transizione ecologi… - sole24ore : ?? Le parole del Presidente del Consiglio #MarioDraghi nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Decreto… - fisco24_info : Stampa e Palazzo: Draghi negli Usa e lo scontro nel centrodestra: AGI - La missione del premier Draghi a Washington… - Efisio31251859 : RT @narciso_vezzoli: Comunicato stampa di palazzo Chigi. VAFFANCULO. Buon inizio settimana di stocazzo. @rusembitaly -

Lo fa sui social perché sa che così può andare dritta al punto e tornare a parlare di questioni sempre in primo piano mentre occupava l'ufficio più importante nelcomunale di Torino.... grazie a due retrospettive a cura di Francesca Alfano Miglietti e Denis Curti aReale a Milano e nello Spazio dei Tre Oci a Venezia. Nelle tre puntate dello speciale si potranno trovare, ... A Palazzo Ottolenghi una mostra sul ruolo delle cooperative Sulle pagine di politica dei principali quotidiani in primo piano la missione del premier Draghi a Washington e le liti nel centrodestra in vista delle elezioni ...La festa che venerdì sera si è svolta nell'abitazione in uso al comandante della scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare continua a far discutere, nonostante la nota ...