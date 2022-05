Sri Lanka nel caos: premier e governo si fanno da parte, scoppia la violenza in tutto il Paese. Cinque morti e almeno 150 feriti (Di lunedì 9 maggio 2022) Cinque morti, 150 feriti. Ma mai come questa volta i numeri non bastano a descrivere il caos e l’anarchia che si stanno vivendo in Sri Lanka. Quella di oggi doveva essere la giornata della svolta, con la notizia delle dimissioni del premier Mahinda Rajapaksa attesa dalla popolazione allo stremo della forza e della pazienza, che da un mese protesta senza violenza. Il passo indietro, invece, ha segnato l’inizio di una spirale di barbarie che rischia di aggravare una situazione già molto compromessa. Il popolo accusa i vertici politici di avere portato il Paese alla bancarotta e causato la più seria crisi economica dall’Indipendenza, nel 1948. Nel Paese senza governo, dove i 22 milioni di abitanti da settimane non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022), 150. Ma mai come questa volta i numeri non bastano a descrivere ile l’anarchia che si stanno vivendo in Sri. Quella di oggi doveva essere la giornata della svolta, con la notizia delle dimissioni delMahinda Rajapaksa attesa dalla popolazione allo stremo della forza e della pazienza, che da un mese protesta senza. Il passo indietro, invece, ha segnato l’inizio di una spirale di barbarie che rischia di aggravare una situazione già molto compromessa. Il popolo accusa i vertici politici di avere portato ilalla bancarotta e causato la più seria crisi economica dall’Indipendenza, nel 1948. Nelsenza, dove i 22 milioni di abitanti da settimane non ...

