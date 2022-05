Spoiler sensazionale di Clarissa Selassiè | le sorelle lo avevano annunciato | lo stanno facendo davvero

Leggi su direttanews

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex gieffinaSelassié attraverso i social ha lanciato un indizio inaspettato sul suo futuro: coinvolte anche leLe treSelassié (screenshot GF Vip)Il conduttore Alfonso Signorini nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip andata in onda ha voluto coinvolgere anche leSelassié. La primogenita Jessica ha vinto il reality, Lulù si è invece classificata quinta mentreha lasciato il programma dopo poche settimane. La minore delle principessine etiopi si è però messa in mostra anche fuori dalla casa più spiata d’Italia con commenti al veleno soprattutto sui social. Mentre ledi trovavano in casa,ha però trovato il tempo anche per concentrarsi sul suo futuro professionale. La giovane Selassié ha sempre dichiarato ...