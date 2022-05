Advertising

Andrea842631710 : @RaffaeleDAnna3 Lozano, “concettualmente”, è stato comunque un buon acquisto, 38 Goal in due anni, ma stra-pagato.… - robertofunoat : @CapitanCarla Il problema non sono gli ultras ma tesserati della società ( Spalletti ) che hanno illuso i tifosi e… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis: “Mi accusano, io voglio vincere lo scudetto ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria è diffici… - claudioruss : De Laurentiis: “Mi accusano, io voglio vincere lo scudetto ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria è… -

Forzazzurri

MILAN -ad un difensore. Con un nome, difficilissimo, cerchiato in rosso: Botman. L'...vuole anche un terzino sinistro: offerto Reinildo del Lille, in caso di uscita di Ghoulam . Nel ...Ho scelto sempre in prima persona,l'ho scelto nel mese di gennaio dell'anno scorso. ... Quando ho iniziato, ho detto che laassoluta è il campionato, per arrivare tra i primi quattro ... Spalletti da priorità ad Ospina: il colombiano ha fissato la cifra per il rinnovo