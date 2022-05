Sonego a SuperTennis | ' Mi sento migliorato | il pubblico sarà decisivo'

Advertising

Avere il 100% della capienza sarà stupendo" ha dettoalla vigilia del suo esordio agli Internazionali BNL d'Italia 2022 contro il canadese Denis Shapovalov, numero 16 del mondo. ...... mentre va ricordato che il torneo femminile andrà in onda su, la web - tv federale al ... Diretta/Djokovic (1 - 2): un grande Lorenzo si arrende a Nole, domani c'è Nadal ...'L'anno scorso a Roma ho vissuto l'emozione più bella della mia vita. Non vedevo l'ora di tornare qui'. Lorenzo Sonego, numero 28 ATP ...Fognini in serata sfiderà l’austriaco Thiem per approdare ai 16esimi di finale, lo stesso farà Sonego prima di lui contro il canadese ... Mediaset Infinity, Supertennis TV e Supertennix.