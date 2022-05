Sondaggio: come sono orientati gli italiani sul referendum Giustizia (Di lunedì 9 maggio 2022) Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4521 non rispondenti) tra il 4 e il 9 maggio 2022. Il campione è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 9 maggio 2022) Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4521 non rispondenti) tra il 4 e il 9 maggio 2022. Il campione è ...

Advertising

tiscrivoquieora : @jeruchella Ma non fate un sondaggio come miglior frame gianclaudiana? Scioccobasita Se me la sono persa scusate, non sono sveglissima - idkmarts : questo sondaggio è un'infamità io ve lo dico come cazzo si può scegliere daiiiiii vi odio #jeru - nellajb1 : Questo sondaggio è cattivo però! ?? ?? come scelgo scelgo, mi sembra di far torto a qualcuno ?? #jerú - JuriBavaresco : @soloes3 Devo dire che concordo! Ovviamente il sondaggio è un po’ provocatorio costringendo alla scelta. Anche se u… - burrakan : RT @ACF_Womens: ??? | ?????? Nel nostro sondaggio avete scelto Daniela Sabatino come Miglior Viola in campo in #PomiglianoFiorentina ?? #Forza… -