Advertising

LiberoReporter : Sondaggi politici, Meloni e il “suo” Fratelli d’Italia cresce e Pd cala - Gaebaldi : Sondaggi politici, Meloni e il “suo” Fratelli d’Italia cresce e Pd cala - italiaserait : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala - fabriziox23 : RT @DmitryEvic: Noto che molti politici Italiani stanno facendo dei passi indietro rispetto alla battaglia in Donbass, prima Armi..Armi..Ar… - marco_disca : RT @VittorioBanti: Bagnai dice che la pandemia non ha smosso gli equilibri politici. Qui potete vedere il sondaggio di marzo 2020 (inizio d… -

... "Pronti per i lavori al Maradona, ma non è facile" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei... "Pronti per i lavori al Maradona, ma non è facile" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei(Adnkronos) – Fratelli d’Italia sempre più primo partito, secondo le intenzioni di voto nel sondaggio Swg del Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e sale al 22,6%. Il Partito ...Per la politica è un forte malumore che travolge di nuovo i partiti ... punta a far fibrillare un governo autorevole come quello di Draghi pur di risalire nei sondaggi". Per i pentastellati è un ...