Solo lo 0,1% delle donne italiane beve alcol durante la gravidanza (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono sempre meno le donne che consumano alcolici durante i 9 mesi di gravidanza. Lo rivelano i dati presentati oggi nel corso del workshop Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello Spettro dei Disturbi Feto alcolici e della Sindrome Feto alcolica e raccolti dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'ISS che ha condotto uno studio per valutare il consumo gestazionale e l'esposizione fetale all'alcol."Abbiamo misurato uno dei metaboliti più specifici dell'alcol etilico, l'etilglucuronide (EtG) – dice Simona Pichini dell'ISS, coordinatore del progetto – nei capelli materni e nel meconio neonatale che coinvolge madri e neonati lungo tutto il territorio nazionale italiano. I risultati preliminari, ottenuti in coorti ...

