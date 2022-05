Soleil Sorge, la mamma Wendy durissima su Alex Belli: la reazione di lui alle sue parole (Di lunedì 9 maggio 2022) La mamma di Soleil Sorge, Wendy, tuona su Instagram e difende la figlia da Alex Belli e da un'amicizia che forse non è mai esistita... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Ladi, tuona su Instagram e difende la figlia dae da un'amicizia che forse non è mai esistita... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy ...

Advertising

lareina_sorge : Forza #solearmy andiamo a far esplodere tiktok?? GOOO ?? @Soleil_stasi - RealGossipland : Soleil Sorge confermata nella prossima edizione del Grande Fratello Vip come opinionista. DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Antonella Elia asfalta Soleil a La Pupa e il Secchione per difendere Onestini e Mila Suarez DETTAGLI QUI… - iomidissocioo : @maicenerentola @Soleil_stasi In Sorge chiaramente prima di tutto - infoitcultura : Alex Belli vs Soleil Sorge, 'Merita la mia indifferenza'/ 'Certe persone pensano…' -