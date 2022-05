Social, nuove regole per minori: dal controllo dell'età, alla rimozione delle foto pubblicate dai genitori (Di lunedì 9 maggio 2022) Fermare l?accesso dei bambini ai Social network, certificandone l?età, e rimuovere le foto pubblicate dai genitori stessi. Se il bambino, una volta cresciuto, lo richiede. Sono... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 9 maggio 2022) Fermare l?accesso dei bambini ainetwork, certificandone l?età, e rimuovere ledaistessi. Se il bambino, una volta cresciuto, lo richiede. Sono...

Advertising

SkyTG24 : G7: 'Nuove sanzioni contro #Putin'. Zelensky: 'Obiettivo è ritiro completo di Mosca” - TIM_music : Un artista come lui sa sempre come elettrizzarci! ?? Dopo l'uscita del suo primo disco, @sangiovann1 è pronto a scuo… - QuestoTizio : RT @ilmessaggeroit: #social, le nuove #regole per i #minori: dal controllo dell'età, alla rimozione delle foto pubblicate dai genitori http… - aquilonearancio : RT @ilmessaggeroit: #social, le nuove #regole per i #minori: dal controllo dell'età, alla rimozione delle foto pubblicate dai genitori http… - ilmessaggeroit : #social, le nuove #regole per i #minori: dal controllo dell'età, alla rimozione delle foto pubblicate dai genitori -