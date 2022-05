Advertising

sportface2016 : #Sinner cuore #Milan: 'Sogno lo scudetto, che sofferenza col Verona' - GiuseppeMori : @furiaceca_11 @La_Bianconera Speriamo in qualche outsider tra cui i “nostri” #Sinner e #Musetti anche se il gap, al momento, è evidente - Deiana_Luca9 : Speriamo ci lasci i 250 ,nel senso lasci a Djokovic,Nadal,Sinner etc.. i 250 - Mauro1908a : @capuanogio Eh questo è proprio un fuoriclasse, noi speriamo nei miglioramenti di Sinner più che altro. Ma Alcaraz… - AltoGain : @johnny67_ @GeorgeSpalluto Purtroppo volée, servizio e dritti vincenti sono di parecchio inferiori ad Alcaraz. Drit… -

SPORTFACE.IT

Colpire i giocatori è ingiusto,che Wimbledon resti un caso isolato nel tennis'. Sono ... E gli azzurri Non ci sono Berrettini e Musetti, ci resta. 'Jannik è fortissimo anche se negli ...Jannike Lorenzo Musetti non hanno molto in comune, se non il fatto di essere due tra i tennisti più rappresentativi della NextGen e dell'Italia che,, sarà. Seppur le loro carriere ... Sinner: "Speriamo che il Milan vinca lo scudetto. Sofferto contro il Verona, poi è arrivato Tonali" Jannik Sinner ha parlato degli Internazionali d'Italia prima del suo esordio ufficiale: ecco cosa ha detto il tennista italiano ...MADRID - Prestazione sottotono del n.12 Jannik Sinner: vince appena tre game contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Fuori l'ultimo italiano rimasto a Madrid ...