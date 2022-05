Sinfonica Regionale: il futuro della musica è qui (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa sera, alle ore 19,30, in Duomo concerto della formazione composta dai migliori elementi della Campania, diretti dal M° Claudio Ciampa. In programma Italia di Giacomo Vitale, l’Incompiuta di Franz Schubert, Farandole da l’Arlesienne di Georges Bizet, la danza delle spade dal balletto Gajane di Aram Khachaturian Di Olga Chieffi Maggio, mese delle arti, della bellezza, tempo per mostrare i frutti di un anno di studio. Al Duomo di Salerno, questa sera alle ore 19,30, taglio del nastro del cartellone allestito dal Polo dei Licei musicali e Coreutici della Campania, istituito per la diffusione della cultura coreutica, musicale e teatrale della Campania, e che, nel 2019, ha unito i 35 istituiti della regione (29 solo ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa sera, alle ore 19,30, in Duomo concertoformazione composta dai migliori elementiCampania, diretti dal M° Claudio Ciampa. In programma Italia di Giacomo Vitale, l’Incompiuta di Franz Schubert, Farandole da l’Arlesienne di Georges Bizet, la danza delle spade dal balletto Gajane di Aram Khachaturian Di Olga Chieffi Maggio, mese delle arti,bellezza, tempo per mostrare i frutti di un anno di studio. Al Duomo di Salerno, questa sera alle ore 19,30, taglio del nastro del cartellone allestito dal Polo dei Liceili e CoreuticiCampania, istituito per la diffusionecultura coreutica,le e teatraleCampania, e che, nel 2019, ha unito i 35 istituitiregione (29 solo ...

