Sicilia, il centrodestra esplode di nuovo dopo le parole di Micciché contro Musumeci nella settimana di approvazione della Manovra (Di lunedì 9 maggio 2022) Una settimana di passione. Questo si prevede in Sicilia con l'apertura, lunedì, della discussione sulla finanziaria all'Assemblea Siciliana, da approvare al fotofinish (entro mercoledì), mentre gli animi nel centrodestra si fanno sempre più agguerriti. Il clima politico si arroventa, infatti, per l'ennesimo attacco sferrato da Gianfranco Micciché, il forzista presidente dell'Assemblea Siciliana, contro Nello Musumeci, presidente della Regione. "Un fascista catanese", indegno di una città come Palermo "troppo nobile e intellettuale", queste, in sintesi, le parole di Miccichè – in un'intervista rilasciata domenica a La Stampa – che hanno infiammato il clima politico isolano dopo ...

