“Siamo liberali, dai”: Doha Zaghi, la candidatura della sex performer rifiutata da Calenda – è polemica (Di lunedì 9 maggio 2022) La performer 31enne aveva deciso di correre per il centro sinistra, ma arriva lo stop da parte di Calenda che, a causa del suo lavoro, ha deciso di tenere Doha Zaghi fuori dalla competizione elettorale nonostante le posizioni “liberali” A quanto pare la “sinistra liberale” (virgolettarlo è d’obbligo) di ‘Azione’ capitanata da Carlo Calenda non sembra essere disposta ad accogliere personalità politiche con background lavorativi differenti, come emerge dalla vicenda legata a Doha Zaghi, 31enne perfomer e modella fetish, che aveva deciso di correre per le comunali a Como con il partito. Ma il loro leader, Carlo Calenda, non sembra aver preso bene la proposta, al punto da prenderne le distanze ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 9 maggio 2022) La31enne aveva deciso di correre per il centro sinistra, ma arriva lo stop da parte diche, a causa del suo lavoro, ha deciso di tenerefuori dalla competizione elettorale nonostante le posizioni “” A quanto pare la “sinistra liberale” (virgolettarlo è d’obbligo) di ‘Azione’ capitanata da Carlonon sembra essere disposta ad accogliere personalità politiche con background lavorativi differenti, come emerge dalla vicenda legata a, 31enne perfomer e mofetish, che aveva deciso di correre per le comunali a Como con il partito. Ma il loro leader, Carlo, non sembra aver preso bene la proposta, al punto da prenderne le distanze ...

boanerges573 : Finiscono tutti così coloro che obbiettano. E poi accusiamo gli altri di essere illiberali, guarda qua quanto siam… - LorIsTheGod : @CarloCalenda Carlo, siamo o non siamo liberali? Per me da tesserato Azione non c’è nulla di male nella sua candidatura! - aleredo : Siamo tutti liberali e moderni finché non si mette sotto la lente la vita privata di una donna #ladydominique… - linglima : RT @PAF982: @CarloCalenda Non prestare il fianco a questa cosa Carlo. Siamo liberali dai. Non si può dire quale lavoro va bene e quale no.… - PAF982 : @CarloCalenda Non prestare il fianco a questa cosa Carlo. Siamo liberali dai. Non si può dire quale lavoro va bene… -