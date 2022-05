Siamo all'”invasione biblica”: milioni di cavallette devastano le coltivazioni in Sardegna. Ecco perché (Di lunedì 9 maggio 2022) Ci mancava solo questa. Temuta da coloro che paventano apocalissi prossime venture, sono arrivate le cavallette. Di più: sciami di milioni di cavallette che – denuncia la Coldiretti lanciando l’allarme – stanno divorando i raccolti delle campagne della provincia di Nuoro: da Noragugume a Bolotana. E poi Illorai. Olzai. Teti. Sarule. Sedilo, fino alla confinante Barbagia di Nuoro, a Ottana, nella cui piana si trova probabilmente l’epicentro dell’invasione. L’associazione mette in allerta sulla proliferazione di locuste che sta interessando 25mila ettari di terreni in Sardegna. Dove il loro passaggio distrugge il raccolto di un intero campo, mandando in fumo mesi di lavoro e di investimenti, come fosse un incendio. Allarme Coldiretti: un’invasione di cavallette devasta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Ci mancava solo questa. Temuta da coloro che paventano apocalissi prossime venture, sono arrivate le. Di più: sciami didiche – denuncia la Coldiretti lanciando l’allarme – stanno divorando i raccolti delle campagne della provincia di Nuoro: da Noragugume a Bolotana. E poi Illorai. Olzai. Teti. Sarule. Sedilo, fino alla confinante Barbagia di Nuoro, a Ottana, nella cui piana si trova probabilmente l’epicentro dell’. L’associazione mette in allerta sulla proliferazione di locuste che sta interessando 25mila ettari di terreni in. Dove il loro passaggio distrugge il raccolto di un intero campo, mandando in fumo mesi di lavoro e di investimenti, come fosse un incendio. Allarme Coldiretti: un’didevasta ...

