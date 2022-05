Sfida: in tanti non ci riescono – ma voi riuscite a trovare il cagnolino nascosto in questa foto? (Di lunedì 9 maggio 2022) Una cosa che ha sempre affascinato l’umanità sono le illusioni ottiche. Va bene qualsiasi immagine con il fattore sorpresa: può trattarsi di un disegno o una foto e nascondere uno o più dettagli. Oppure un’immagine che cambia completamente quando viene capovolta. In pratica, gli autori le creano per “ingannare” i nostri occhi in un modo o nell’altro. Ora vediamo se voi siete in grado di risolvere uno di questi rompicapi! Vi piace Sfidare voi stessi? Magari fare qualche rompicapo nel tempo libero? Si tratta di attività molto coinvolgenti ed è sempre bello vedere come le illusioni ottiche possano ingannare i nostri occhi. riuscite a vedere il cagnolino? Un’immagine diventata un’illusione ottica per caso ha fatto impazzire il web. Siamo tutti d’accordo che la parte più grande l’ha fatta la ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 9 maggio 2022) Una cosa che ha sempre affascinato l’umanità sono le illusioni ottiche. Va bene qualsiasi immagine con il fattore sorpresa: può trattarsi di un disegno o unae nascondere uno o più dettagli. Oppure un’immagine che cambia completamente quando viene capovolta. In pratica, gli autori le creano per “ingannare” i nostri occhi in un modo o nell’altro. Ora vediamo se voi siete in grado di risolvere uno di questi rompicapi! Vi piacere voi stessi? Magari fare qualche rompicapo nel tempo libero? Si tratta di attività molto coinvolgenti ed è sempre bello vedere come le illusioni ottiche possano ingannare i nostri occhi.a vedere il? Un’immagine diventata un’illusione ottica per caso ha fatto impazzire il web. Siamo tutti d’accordo che la parte più grande l’ha fatta la ...

Advertising

fortuneitalia : Per anni Gianluigi Aponte e la famiglia hanno preferito il ‘low profile’, scelta condivisa da tanti armatori a capo… - RobPargalia : @melancholia79 Si diciamo che, forse come ogni anno, solo l’Ajax poteva e può perderlo. Tanti fattori strani estern… - iamselene4 : Tanto fiera dal tuo percorso e di questo magnifico traguardo, primo dei tanti. Ho deciso di seguirti da quella sfid… - SandyLombardia : @PERVECTNOW Serena non ha avuto i guanti di sfida che ha avuto (per es.) Dario, ha coreografie basiche, è inferiore… - sadic0stears : RT @cleliaf_13: per me serena o dario era indifferente a chi dare la finale, ma dario ha affrontato tantissimi guanti di sfida, si è messo… -