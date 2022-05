Serie A | le pagelle di Fiorentina-Roma | ecco i voti del monday night

Advertising

SkySport : Serie A, i migliori giocatori del weekend: top 11 e pagelle di Stefano De Grandis #SkySport #SkySerieA #SerieA - Pall_Gonfiato : #SerieA - Le pagelle di #FiorentinaRoma con i voti ai protagonisti del monday night - LFootball_ : ? Tutti i tabellini e le pagelle delle gare della 21ª giornata di #SerieAFemminile - fantapiu3 : I voti #fantacalcio di #Fantagazzetta per la 36ª di #SerieA #pagelle #votifantacalcio #VeronaMilan #SpeziaAtalanta… - CalcioOggi : Top e Flop serie A: Leao-Tonali coppia di fatto, Vlahovic si è perso - Virgilio Sport -

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata diA 2021/22:Fiorentina Roma Ledei protagonisti del match tra Fiorentina e Roma, valido per la 36ª giornata del campionato diA 2021/2022. TOP: Ikonè al termine del primo ...Lee highlights di Hellas Verona - Milan, gara valida per la trentaseiesima giornata diA 2021/2022: Tonali è il migliore del match HELLAS VERONA (3 - 4 - 2 - 1) : Montipò 6.5; Ceccherini 5.TOP — Nasti: un gol davvero eccezionale in avvio di gara, tante giocate di qualità. Le pagelle dei giocatori del Milan Primavera di Terni, reduci da un inutile e amaro pareggio per 2-2 con l'Inter che ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Verona Milan. Le pagelle dei protagonisti del match tra Verona e Milan, valido per la 36ª giornat ...