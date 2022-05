Serbia: elezioni, ufficializzato secondo mandato Vucic (Di lunedì 9 maggio 2022) In Serbia la commissione elettorale ha diffuso oggi i risultati ufficiali finali delle elezioni presidenziali del 3 aprile scorso, che confermano la larga vittoria di Aleksandar Vucic, il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Inla commissione elettorale ha diffuso oggi i risultati ufficiali finali dellepresidenziali del 3 aprile scorso, che confermano la larga vittoria di Aleksandar, il presidente ...

Serbia: elezioni, ufficializzato secondo mandato Vucic In Serbia la commissione elettorale ha diffuso oggi i risultati ufficiali finali delle elezioni presidenziali del 3 aprile scorso, che confermano la larga vittoria di Aleksandar Vucic, il presidente uscente. Letta: L'Ucraina è Europa, tocca a noi costringere la Russia alla pace ... ma anche Moldavia, Georgia, Macedonia del Nord, Albania e Serbia. E cinque grandi Paesi, Italia, ... che ruolo avranno le scelte internazionali sulle future alleanze politiche, in vista delle elezioni ... Missili alla Serbia, la Cina spaventa l'Europa: cosa rischiamo Si stringe l'asse Pechino-Belgrado. Il sistema terra-aria HQ-22 è stato consegnato settimane fa, preoccupando non poco la Nato. E la Russia non sta certo a guardare ...