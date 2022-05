Senza Martha Mitchell non ci sarebbe stato il Watergate. La serie "Gaslit" racconta la sua storia (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa non è la solita serie sul caso Watergate. Il centro del racconto è sì lo scandalo che ha travolto la politica statunitense ma la prospettiva da cui è affrontato ha tratti inediti e interessanti. Gaslit, questo il titolo della miniserie in otto episodi rilasciati settimanalmente su Starz Play, segue le vicende storiche non dal punto di vista giornalistico – già inflazionato audiovisivamente – ma da quello del sottobosco politico presente in quegli anni alla Casa Bianca. Il fulcro del racconto, che però ha una matrice narrativa fortemente corale, è il personaggio di Martha Mitchell (la sempre bravissima Julia Roberts), moglie del procuratore generale di Nixon John Mitchell (Sean Penn) e suo fedelissimo braccio destro. Martha è una donna volitiva, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa non è la solitasul caso. Il centro del racconto è sì lo scandalo che ha travolto la politica statunitense ma la prospettiva da cui è affrontato ha tratti inediti e interessanti., questo il titolo della miniin otto episodi rilasciati settimanalmente su Starz Play, segue le vicende storiche non dal punto di vista giornalistico – già inflazionato audiovisivamente – ma da quello del sottobosco politico presente in quegli anni alla Casa Bianca. Il fulcro del racconto, che però ha una matrice narrativa fortemente corale, è il personaggio di(la sempre bravissima Julia Roberts), moglie del procuratore generale di Nixon John(Sean Penn) e suo fedelissimo braccio destro.è una donna volitiva, ...

