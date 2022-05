Senato: Petrocelli, mia decadenza sarebbe punizione politica (Di lunedì 9 maggio 2022) "Domani la Giunta per il Regolamento potrebbe consentire una cosa mai fatta prima: la dissoluzione di una Commissione permanente del Parlamento e la mia decadenza, punendomi politicamente per aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Domani la Giunta per il Regolamento potrebbe consentire una cosa mai fatta prima: la dissoluzione di una Commissione permanente del Parlamento e la mia, punendomimente per aver ...

