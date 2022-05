"Se l'Italia è fascista, perché lei...". Sallusti ad alzo zero, come smaschera il russo Solovyev | Video (Di lunedì 9 maggio 2022) "Se l'Italia è fascista, come mai lei si è comprato 4 ville sul lago di Como?". Ad Alessandro Sallusti basta una sola domanda per smascherare le contraddizioni di Vladimir Solovyev, il giornalista di Russia 1, vera e propria voce di Vladimir Putin nelle tv russe e per questo sanzionato dall'Unione europea, Italia compresa. Il direttore di Libero è ospite di Non è l'arena, in collegamento con Massimo Giletti a La7, proprio come Solovyev. "Non è vero che in Italia non abbiamo il New York Times, a volte alcuni giornali hanno fatto cadere ingiustamente il presidente della Repubblica. Ma il problema non è se anche in Italia ci sono giornalisti che concordano domande e risposte. Da noi non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) "Se l'mai lei si è comprato 4 ville sul lago di Como?". Ad Alessandrobasta una sola domanda perre le contraddizioni di Vladimir, il giornalista di Russia 1, vera e propria voce di Vladimir Putin nelle tv russe e per questo sanzionato dall'Unione europea,compresa. Il direttore di Libero è ospite di Non è l'arena, in collegamento con Massimo Giletti a La7, proprio. "Non è vero che innon abbiamo il New York Times, a volte alcuni giornali hanno fatto cadere ingiustamente il presidente della Repubblica. Ma il problema non è se anche inci sono giornalisti che concordano domande e risposte. Da noi non si ...

