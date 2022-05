Se abiti in questa Regione puoi avere un bonus da 250 euro per ogni figlio che va a scuola: ecco come (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra i tanti bonus a disposizione delle famiglie italiane ci sono anche quelli per chi ha figli che vanno a scuola. Molte regioni per incentivare i giovani a proseguire nel percorso scolastico emettono incentivi, agevolazioni o borse di studio che, oltre ad essere un sostegno economico per la famiglia, diventano anche un potente deterrente contro l’abbandono scolastico, fenomeno che nel nostro Paese, specialmente al sud, è sempre troppo vasto. È notizia di questi giorni che una Regione italiana in particolare ha scelto di destinare alle famiglie con figli studenti un bonus di 250 euro per ognuno, da usare per l’acquisto di materiale scolastico, libri ed altri beni e servizi concernenti l’attività didattica. Si tratta della Regione Campania, che ha stanziato quasi 30 mila ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra i tantia disposizione delle famiglie italiane ci sono anche quelli per chi ha figli che vanno a. Molte regioni per incentivare i giovani a proseguire nel percorso scolastico emettono incentivi, agevolazioni o borse di studio che, oltre ad essere un sostegno economico per la famiglia, diventano anche un potente deterrente contro l’abbandono scolastico, fenomeno che nel nostro Paese, specialmente al sud, è sempre troppo vasto. È notizia di questi giorni che unaitaliana in particolare ha scelto di destinare alle famiglie con figli studenti undi 250per ognuno, da usare per l’acquisto di materiale scolastico, libri ed altri beni e servizi concernenti l’attività didattica. Si tratta dellaCampania, che ha stanziato quasi 30 mila ...

