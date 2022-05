Scuola | Bianchi “Riduzione di 1 | 4 milioni di studenti fino al 2032”

(Di lunedì 9 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Laè lo specchio del nostro Paese che sta passando un inverno demografico molto pesante. Dal 2021 alavremo unadi 1,4di ragazzi nelle nostre scuole, che deve invece accompagnare i più giovani, le loro famiglie nella vita. Un Paese che non ha bambini deve riflettere. Noi abbiamo investito complessivamente 12 miliardi in strutture e oltre 2,5 miliardi sui nidi. Le università possono diventare complementari se le persone si parlano”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in collegamento video durante la conferenza sui 35 del progetto Erasmus. “Stiamo investendo massicciamente nella formazione dei nostri insegnanti – ha aggiunto -. Quest'anno abbiamo già assunto con concorso 110mila persone, ne assumeremo altri 150mila quest'anno e ...

... essa non riguarda, per la CUB, i numeri dell'adesione allo sciopero ma piuttosto il fatto ... la protesta contro le spese militari, contro il precariato, contro la "riforma" su ...400 dirigenti scolastici, DSGA, vincitori di concorso 2017 scrivono al ministroe al ministro Franco per il riconoscimento sedi dimensionate ai sensi della Legge n. 178 del ...alladi un ...FIRENZE (ITALPRESS) - "La scuola è lo specchio del nostro Paese che sta passando un inverno demografico molto pesante. Dal 2021 al 2032 avremo una riduzio ...Lo dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Per questo la legge che ha istituito il Giorno della memoria che celebriamo oggi, in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro ...