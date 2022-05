Sciopero scuola 30 maggio | Sasso | “Abbiamo il dovere di ascoltare l’allarme lanciato dai sindacati Aumentare le risorse per istruzione”

(Di lunedì 9 maggio 2022)dellaper il 30, per l'intera giornata. Questa la decisione assunta daidi categoria al termine della riunione che si è svolta al ministero del Lavoro dove è fallito il tentativo di conciliazione. L'articolo .

17.45 della scuola il 30 maggio I sindacati della scuola, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno indetto uno sciopero per il prossimo 30 maggio. La decisione è stata presa dopo la riunione al ministero del Lavoro. Si terrà il prossimo 30 maggio uno sciopero della scuola. A indirlo Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, per protestare contro il decreto del Governo sul reclutamento dei docenti.