Advertising

Agenzia_Ansa : Sciopero della scuola il 30 maggio contro il decreto reclutamento. La mobilitazione indetta da tutte le maggiori si… - CottarelliCPI : La riforma della giustizia non è perfetta ma porta importanti novità, compreso un maggior peso al merito nel determ… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1maggio 1886 è indetto uno sciopero generale a Chicago. E' fra le origini della Festa dei Lavor… - extraterra62 : RT @ANSA_Legalita: Sciopero della scuola il 30 maggio. Sindacati non escludono lo sciopero degli scrutini |#ANSA - giornaleradiofm : Sciopero della scuola il 30 maggio -

dei lavoratoriScala nei laboratori dell'ex Ansaldo giovedì 26 maggio, nel giorno in cui è previsto che nello stesso luogo il sindaco Beppe Sala apra le buste per conoscere il vincitore ...Sarà il prossimo 30 maggio loscuola: a indirlo le maggiori sigle sindacali: Cgil, Cisl Uil, Snals e Gilda, a cui si è unito anche il sindacato Anief. Il decreto del governo sul reclutamento dei docenti è il ...Sciopero della scuola per la giornata del 30 maggio. È la decisione assunta dai sindacati di categoria al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro.Questa la decisione assunta da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams, al termine della riunione che si è svolta questa mattina ...