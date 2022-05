Schalke 04, la promozione fa felice l’esonerato Grammozis: rinnovo e stipendio raddoppiato (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ possibile festeggiare per la promozione di una squadra che pochi mesi prima ti ha esonerato? La risposta è sì se ti chiami Dimitrios Grammozis. Grazie alla promozione in Bundesliga dello Schalke 04, l’allenatore ha infatti beneficiato del rinnovo di contratto e ha visto il suo ingaggio più che raddoppiato (da 350mila a 800mila). Nonostante l’esonero a 9 partite dalla fine della stagione, il contratto di Grammozis prevedeva determinate clausole in caso di promozione. Il merito è in parte del suo vice Buskens, promosso ad interim, che ha guidato la squadre nel finale di campionato. Ciononostante, il ds dello Schalke non ha rimpianti: “Grammozis va ringraziato perché ha fatto parte della stagione culminata con la ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ possibile festeggiare per ladi una squadra che pochi mesi prima ti ha esonerato? La risposta è sì se ti chiami Dimitrios. Grazie allain Bundesliga dello04, l’allenatore ha infatti beneficiato deldi contratto e ha visto il suo ingaggio più che(da 350mila a 800mila). Nonostante l’esonero a 9 partite dalla fine della stagione, il contratto diprevedeva determinate clausole in caso di. Il merito è in parte del suo vice Buskens, promosso ad interim, che ha guidato la squadre nel finale di campionato. Ciononostante, il ds dellonon ha rimpianti: “va ringraziato perché ha fatto parte della stagione culminata con la ...

