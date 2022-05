Sardegna, milioni di cavallette sull’isola: “Situazione fuori controllo. Colpiscono i campi e lasciano il deserto dietro di loro” (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel centro Sardegna c’è un’invasione di cavallette: sciami di milioni di locuste stanno divorando i raccolti delle campagne della provincia di Nuoro: da Noragugume a Bolotana, Illorai, Olzai, Teti, Sarule, Sedilo, Barbagia di Nuoro, a Ottana, piana in cui si trova l’epicentro dell’invasione. “Una Situazione ormai fuori controllo – secondo Copagri – in cui milioni di questi insetti”, che minano la necessità delle aziende agricole di produrre nell’isola, “invadono i campi e lasciano il deserto dietro di loro”. L’invasione di cavallette sta colpendo in totale circa 25mila ettari di terreni in Sardegna: dopo il loro passaggio i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel centroc’è un’invasione di: sciami didi locuste stanno divorando i raccolti delle campagne della provincia di Nuoro: da Noragugume a Bolotana, Illorai, Olzai, Teti, Sarule, Sedilo, Barbagia di Nuoro, a Ottana, piana in cui si trova l’epicentro dell’invasione. “Unaormai– secondo Copagri – in cuidi questi insetti”, che minano la necessità delle aziende agricole di produrre nell’isola, “invadono iildi”. L’invasione dista colpendo in totale circa 25mila ettari di terreni in: dopo ilpassaggio i ...

