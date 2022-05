Sanzioni Russia, von der Leyen: “Utile incontro con Orban ma serve ancora lavoro” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – La discussione di questa sera con il primo ministro ungherese Viktor Orban “per chiarire i problemi legati alle Sanzioni e alla sicurezza energetica” è stata “Utile”, si sono fatti “progressi”, ma “serve un ulteriore lavoro. Convocherò una videoconferenza con gli attori della regione per rafforzare la cooperazione nella regione sulle infrastrutture petrolifere”. Lo riferisce via social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che oggi si è recata a Budapest dal premier ungherese per cercare di risolvere lo stallo sul sesto pacchetto di Sanzioni contro la Russia, che comprende un embargo graduale alle importazioni di petrolio da Mosca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – La discussione di questa sera con il primo ministro ungherese Viktor“per chiarire i problemi legati allee alla sicurezza energetica” è stata “”, si sono fatti “progressi”, ma “un ulteriore. Convocherò una videoconferenza con gli attori della regione per rafforzare la cooperazione nella regione sulle infrastrutture petrolifere”. Lo riferisce via social la presidente della Commissione Europea Ursula von der, che oggi si è recata a Budapest dal premier ungherese per cercare di risolvere lo stallo sul sesto pacchetto dicontro la, che comprende un embargo graduale alle importazioni di petrolio da Mosca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

