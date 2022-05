Santa Maria a Vico, al Campionato Nazionale Acsi Danza primeggia la ContemporaryLab (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Si è svolto ieri, domenica 8 Maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano il Campionato Nazionale Acsi Danza sotto la direzione artistica di Dino Carano. Il Centro Danza ContemporaryLab di Santa Maria a Vico si classifica al primo posto nella categoria Modern 8/10 anni e primo posto nella categoria Solisti Modern over 19. Questi i nomi delle allieve partecipanti: Basilicata Bianca, Carfora Martina, Carfora Emma, La Manda Martina, Morgillo Aurora. Le coreografie presentate sono state curate dagli insegnanti Riccio e Sabella. “Sono orgoglioso dei risultati raggiunti dagli allievi che hanno preso parte alla competizione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Si è svolto ieri, domenica 8 Maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano ilsotto la direzione artistica di Dino Carano. Il Centrodisi classifica al primo posto nella categoria Modern 8/10 anni e primo posto nella categoria Solisti Modern over 19. Questi i nomi delle allieve partecipanti: Basilicata Bianca, Carfora Martina, Carfora Emma, La Manda Martina, Morgillo Aurora. Le coreografie presentate sono state curate dagli insegnanti Riccio e Sabella. “Sono orgoglioso dei risultati raggiunti dagli allievi che hanno preso parte alla competizione ...

