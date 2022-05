Sanità: Pronto soccorso a rischio, '600 medici si sono dimessi nel 2022' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Il caso del Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli non è isolato. "sono circa 600 i medici dell'emergenza e urgenza che nel 2022 hanno scelto di dimettersi dai Pronto soccorso, al drammatico ritmo di circa 100 unità al mese. Come se in Italia chiudessero 5 Pronto soccorso al mese". Lo denuncia la Società italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu) che venerdì a Riccione apre il suo congresso. "sono 4.200 i colleghi che dagli ultimi mesi dello scorso anno mancano strutturalmente nei Pronto soccorso d'Italia rispetto alle reali necessità di gestione - avverte la Simeu, citando una recente ricerca interna alla società ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Il caso deldell'ospedale Cardarelli di Napoli non è isolato. "circa 600 idell'emergenza e urgenza che nelhanno scelto di dimettersi dai, al drammatico ritmo di circa 100 unità al mese. Come se in Italia chiudessero 5al mese". Lo denuncia la Società italiana dellana di emergenza-urgenza (Simeu) che venerdì a Riccione apre il suo congresso. "4.200 i colleghi che dagli ultimi mesi dello scorso anno mancano strutturalmente neid'Italia rispetto alle reali necessità di gestione - avverte la Simeu, citando una recente ricerca interna alla società ...

