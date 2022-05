SANA 2022 | cambia volto il Salone internazionale del biologico e del naturale A BolognaFiere dall’8 all’11 settembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sempre più attenta a leggere e anticipare le esigenze del mercato, SANA dà pieno slancio alla propria vocazione B2B. La 34a edizione dell’evento proporrà innovative opportunità di business, networking e formazione agli operatori e alle aziende dei comparti FOOD, CARE & BEAUTY e GREEN LIFESTYLE. Nuovo focus sui momenti di consumo, come colazione e aperitivo, studiati per favorire il dialogo con il settore horeca e il mondo dell’ospitalità ampiamente intesa. Torna a grande richiesta la mostra SANA NOVITÀ, che da quest’anno rende disponibili i prodotti presentati dalle aziende in una preview on line per i buyer italiani e internazionali. Tornano anche RIVOLUZIONE BIO, gli Stati generali del Bio, l’Osservatorio SANA e SANATECH. La Via delle Erbe si ripresenta in versione arricchita e ampliata. Bologna – Quattro giorni per fare il punto sul settore: appuntamento a SANA – ...