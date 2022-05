Salvini: «Sono pronto a incontrare Meloni e Berlusconi. Ma stavolta in presenza, basta Zoom» (Di lunedì 9 maggio 2022) “È un momento un po’ particolare, c’è la guerra, la coda della pandemia, una crisi economica che sarà devastante. Rischia di essere un autunno e un inverno freddo dal punto di vista del riscaldamento. Ma molto caldo dal punto di vista del lavoro”. Matteo Salvini dalla conferenza stampa dei radicali sui referendum in materia di giustizia scatta una fotografia buia dei prossimi mesi. Quesiti a parte (“andiamo a mani nude contro il sistema”), il leader leghista non rinuncia alla sua verve anti-governativa pur sedendo con i suoi a Palazzo Chigi. Salvini pacifista dà consigli a Draghi Ne ha per Draghi, sul terreno scivoloso della guerra russo-ucraina e con il ministro Roberto Cingolani. Al premier manda a dire di non esagerare con l’interventismo, proprio alla vigilia della trasferta negli Stati Uniti. “Spero che quello di Draghi a Washington sia un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) “È un momento un po’ particolare, c’è la guerra, la coda della pandemia, una crisi economica che sarà devastante. Rischia di essere un autunno e un inverno freddo dal punto di vista del riscaldamento. Ma molto caldo dal punto di vista del lavoro”. Matteodalla conferenza stampa dei radicali sui referendum in materia di giustizia scatta una fotografia buia dei prossimi mesi. Quesiti a parte (“andiamo a mani nude contro il sistema”), il leader leghista non rinuncia alla sua verve anti-governativa pur sedendo con i suoi a Palazzo Chigi.pacifista dà consigli a Draghi Ne ha per Draghi, sul terreno scivoloso della guerra russo-ucraina e con il ministro Roberto Cingolani. Al premier manda a dire di non esagerare con l’interventismo, proprio alla vigilia della trasferta negli Stati Uniti. “Spero che quello di Draghi a Washington sia un ...

