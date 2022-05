“Saluta e muove i 4 arti”, l’ultimo bollettino sulle condizioni di Stefano Tacconi (Di lunedì 9 maggio 2022) Stefano Tacconi continua a lottare, l’ex portiere della Juventus è stato colpito da malore. “Ha fatto passi avanti molto importanti. Se la situazione continua così, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di neurochirurgia”, è l’ultimo bollettino dal dottor Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. “La situazione è più stabile, Stefano Tacconi è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, muove i 4 arti”, è l’aggiornamento pubblicato anche su Facebook dal figlio del portiere, Andrea. “Stiamo anche cominciando a staccarlo dal respiratore. Non c’è ancora il rischio zero, ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 9 maggio 2022)continua a lottare, l’ex portiere della Juventus è stato colpito da malore. “Ha fatto passi avanti molto importanti. Se la situazione continua così, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di neurochirurgia”, èdal dottor Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. “La situazione è più stabile,è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini.i 4”, è l’aggiornamento pubblicato anche su Facebook dal figlio del portiere, Andrea. “Stiamo anche cominciando a staccarlo dal respiratore. Non c’è ancora il rischio zero, ma ...

Advertising

fanpage : Forza campione! #tacconi - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'La situazione è più stabile, Stefano Tacconi è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilan… - Corriere : Tacconi migliora: «Saluta e muove gli arti, in 2-3 giorni può lasciare la rianimazione» - momperiglia : RT @FrancescoOrdine: Stefano Tacconi “saluta e muove gli arti, passata la parte più dura”. Dai capitan Fracassa, ti aspettiamo per una sfiz… - SarnoRaffaele : RT @FrancescoOrdine: Stefano Tacconi “saluta e muove gli arti, passata la parte più dura”. Dai capitan Fracassa, ti aspettiamo per una sfiz… -