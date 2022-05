(Di lunedì 9 maggio 2022) Resta l’amaro in bocca per un pari arrivato in extremis; la vittoria avrebbe ipotecato la salvezza. La differenza ieri in campo all’Arechi...

Advertising

Calciomercato.com

Unache purtroppo ha dovuto anche fare i conti con un pizzico di sfortuna, visto l'episodio del rigore ripetuto da Belotti , ipnotizzato in prima battuta da Sepe. Il nuovo tecnico non è ...Il bosniaco ha comunque provato a fare il solito lavoro di sacrificio per la, sfiorando anche il gol. Bonazzoli per caratteristiche si integra bene con Djuric, essendo uno che svaria molto ... Salernitanamania: squadra in riserva, Nicola ha bisogno anche della panchina C’è chi lo vorrebbe al comando delle truppe Ucraine perché così respingerebbe l’invasore russo e conquisterebbe Jacutia e Kamchatka (regioni di risikiana memoria). Chi lo invierebbe a fare da mediator ...Il bello del calcio è che in poco tempo i destini di una stagione possono essere ribaltati. Con la vittoria contro la Fiorentina la Salernitana ci è riuscita e adesso è lei a “guidare” il treno salvez ...