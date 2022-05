Salernitana salva se… calendario, combinazioni e quote per i granata (Di lunedì 9 maggio 2022) Con un finale di stagione da brividi, la Salernitana di Davide Nicola è artefice del proprio destino negli ultimi 180 minuti della Serie A. Le speranze di salvezza prima di Pasqua sembravano ridotte al lumicino ma 13 punti nelle ultime 6 hanno permesso ai granata di effettuare un grande salto in avanti e addirittura uscire dalla zona rossa. Il pareggio di Altare al 99? ha lasciato una grande amarezza al termine del match-spareggio contro il Cagliari ma il bicchiere è mezzo pieno per l’Ippocampo. Infatti, il punto conquistato ha permesso di rimanere al quartultimo posto con una lunghezza di vantaggio sui sardi, lasciando così tutto nelle mani (o nei piedi, se preferite) dei calciatori di Nicola. Saranno le ultime due battaglie a decidere il destino della Salernitana: raggiungere il traguardo della salvezza avrebbe le sembianze ... Leggi su zon (Di lunedì 9 maggio 2022) Con un finale di stagione da brividi, ladi Davide Nicola è artefice del proprio destino negli ultimi 180 minuti della Serie A. Le speranze di salvezza prima di Pasqua sembravano ridotte al lumicino ma 13 punti nelle ultime 6 hanno permesso aidi effettuare un grande salto in avanti e addirittura uscire dalla zona rossa. Il pareggio di Altare al 99? ha lasciato una grande amarezza al termine del match-spareggio contro il Cagliari ma il bicchiere è mezzo pieno per l’Ippocampo. Infatti, il punto conquistato ha permesso di rimanere al quartultimo posto con una lunghezza di vantaggio sui sardi, lasciando così tutto nelle mani (o nei piedi, se preferite) dei calciatori di Nicola. Saranno le ultime due battaglie a decidere il destino della: raggiungere il traguardo della salvezza avrebbe le sembianze ...

