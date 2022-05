Salernitana | nessun dramma | si segua l’esempio di Nicola

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –. Laha ancora il destino nelle proprie mani nonostante il gol di Altare all’ultimo minuto dello scontro diretto contro il Cagliari. C’è amarezza in casa granata, perché un successo avrebbe probabilmente chiuso i giochi, ma il fulcro del discorso lo ha centrato Davide: se si pensa alla posizione occupata dalla sua squadra un mese fa, non può che tornare il sorriso. E’ la mentalità giusta, perché laè lì a giocarsela a 180 minuti dal termine, per altro in una posizione di vantaggio rispetto alle dirette concorrenti per la permanenza in serie A. Un punto di vantaggio sul Cagliari, due sul Genoa (che sarebbero in realtà 3 visto il vantaggio nei confronti diretti) e cinque sul Venezia ormai spacciato, anche se l’aritmetica non ...

Advertising

Succede di tutto nel secondo tempo di- Cagliari, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/... per Di Bello non c'èdubbio: è calcio di rigore. Il ...... in cerca di disperati punti salvezza in attesa dello scontro diretto trae Cagliari. ...dubbio per l'arbitro, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta a sorpresa Kiyine: il ...SALERNO. I salernitani hanno aggredito Gaston Pereiro che si stata riscaldando a bordo campo. Nessun condizionale, ma una certezza dimostrata da un video non ufficiale. All'Arechi è il 68' di una part ...Se, per buona parte della stagione, la Salernitana era considerata all’unanimità la squadra che non avrebbe potuto, in nessun modo, […] ...