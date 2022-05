Sabrina Salerno, esplosiva foto in costume: il décolleté incendia (Di lunedì 9 maggio 2022) Sabrina Salerno ha voluto riscaldare gli animi. Lo ha fatto con una serie di scatti in costume. Le foto hanno a dir poco spopolato sul web. Fin dalla sua prima apparizione, Sabrina Salerno ha saputo conquistare tutti. Il suo talento e la sua presenza scenica hanno costituito un mix davvero molto importante. Oggi, per la showgirl il periodo è davvero molto positivo. Segno di come il grande pubblico la ami e la stimi ancora oggi. InstagramLa sua ultima apparizione in televisione risale a Ballando con le Stelle. In quella occasione, la Salerno ha dimostrato di avere delle doti davvero strepitose. Non è un caso che, insieme al suo compagno di ballo, sia arrivata a podio. In televisione, però, si vede raramente mentre su suoi social appare ... Leggi su chenews (Di lunedì 9 maggio 2022)ha voluto riscaldare gli animi. Lo ha fatto con una serie di scatti in. Lehanno a dir poco spopolato sul web. Fin dalla sua prima apparizione,ha saputo conquistare tutti. Il suo talento e la sua presenza scenica hanno costituito un mix davvero molto importante. Oggi, per la showgirl il periodo è davvero molto positivo. Segno di come il grande pubblico la ami e la stimi ancora oggi. InstagramLa sua ultima apparizione in televisione risale a Ballando con le Stelle. In quella occasione, laha dimostrato di avere delle doti davvero strepitose. Non è un caso che, insieme al suo compagno di ballo, sia arrivata a podio. In televisione, però, si vede raramente mentre su suoi social appare ...

Advertising

oiluig_orarref : RT @PresMoratti: Se sperate in Gasperini siete più illusi di quelli che scrivono “sei illegale” sotto i selfie di Sabrina Salerno #Verona… - Filippo28474654 : RT @PresMoratti: Se sperate in Gasperini siete più illusi di quelli che scrivono “sei illegale” sotto i selfie di Sabrina Salerno #Verona… - infoitcultura : Sabrina Salerno, il costume non la contiene più | Avete Ietto quei commenti? - infoitcultura : Sabrina Salerno: in piscina fa impazzire tutti! - Marc_OTSS : RT @PresMoratti: Se sperate in Gasperini siete più illusi di quelli che scrivono “sei illegale” sotto i selfie di Sabrina Salerno #Verona… -