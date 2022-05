Russia-Ucraina, Berlino: “È la Russia che ha portato la guerra in Europa” (Di lunedì 9 maggio 2022) Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi, 9 maggio, in occasione della Festa della Vittoria in Russia, il presidente Putin è intervenuto nella Piazza Rossa: “L’aggressione alle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Settantacinquesimo giorno diin. Oggi, 9 maggio, in occasione della Festa della Vittoria in, il presidente Putin è intervenuto nella Piazza Rossa: “L’aggressione alle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : #G7, Draghi: Dobbiamo continuare a sostenere l’#Ucraina e andare avanti con le sanzioni alla Russia. Allo stesso te… - martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - Emanuela_Corda : Fatemi capire, la #NATO ha sempre detto #NO all’ingresso dell’#Ucraina nel #Pattoatlantico, però vuole decidere per… - alebiag : @EddieSgarbossa @bordoni_russia Magari l’attuale classe dirigente tedesca non ha nulla a che fare con i nazisti, l’… -