Russia, parata del 9 maggio: il discorso di Putin (Di lunedì 9 maggio 2022) La Russia commemora oggi, 9 maggio, la Giornata della Vittoria: il giorno in cui 77 anni fa i russi sconfissero i nazisti. Nel corso dell'attesa parata il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della ricorrenza, ma il tema si è spostato subito sull'attacco all'Ucraina: "Il pericolo è cresciuto ogni giorno, la Russia ha dato un colpo preventivo ed è stata una misura necessaria e assolutamente giusta, la decisione di un Paese sovrano autonomo e forte". Ha aggiunto Putin: "La memoria della guerra non potrà mai scomparire. Il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l'eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La giornata della vittoria è cara a tutti noi, non c'è famiglia in Russia che non sia stata toccata dalla guerra. Anche voi oggi ...

