Russia, il video choc dei bambini in "parata militare" all'asilo: sfilano vestiti da carri armati e bombardieri (Di lunedì 9 maggio 2022) bambini dell'asilo che sfilano vestiti da bombardieri, soldati e carri armati con tanto del simbolo "Z". Accade in un asilo di Astrakhan, nell?omonimo oblast della Russia... Leggi su ilmattino (Di lunedì 9 maggio 2022)dell'cheda, soldati econ tanto del simbolo "Z". Accade in undi Astrakhan, nell?omonimo oblast della...

