Russia ed Europa all’appuntamento del 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Per Mosca l’anniversario della sconfitta del nazismo coincide con la guerra per “denazificare” l’Ucraina. Le celebrazioni al parlamento europeo saranno invece l’occasione per mettere a confronto democrazia e autocrazia. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Per Mosca l’anniversario della sconfitta del nazismo coincide con la guerra per “denazificare” l’Ucraina. Le celebrazioni al parlamento europeo saranno invece l’occasione per mettere a confronto democrazia e autocrazia. Leggi

GrimoldiPaolo : Un lucidissimo DeBenedetti spiega bene cosa comporta una guerra infinita contro la Russia: collasso economico in Eu… - Corriere : Letta: «L’Ucraina è Europa: tocca a noi costringere Mosca alla pace» - Piu_Europa : Media italiani accostano due “notizie”: 1) intenzione Zelensky di cedere Crimea; 2) NATO che non riconoscerà mai… - lagazzettato : Guerra in Ucraina, CasaPound: “Né Russia né Nato, Italia torni potenza e fondi un’altra Europa” - RobertoBlumett1 : @AdolfoTasinato È naturale alla NATO interessa solo che Ukraina entri nella UE così potrà piazzare i missili ai con… -