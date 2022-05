Russia e 9 maggio, come sono cambiati simboli e significati Giornata Vittoria (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Russia e 9 maggio, da sovietica ‘Giornata della Vittoria’ a ‘Giornata della Vittoria ucraina sul nazismo’, anticipata da una ‘Giornata della memoria e della riconciliazione’, celebrata ‘all’europea’ l’8 maggio. Dal 2015, con il pacchetto di leggi sulla decomunistizzazione, le celebrazioni del 9 maggio in Ucraina hanno subito modifiche profonde, non solo nel nome, ma anche nei simboli. Un cambiamento che riflette l’evoluzione politica e geopolitica del Paese, avviato in realtà già prima della rivoluzione arancione del 2004, come racconta all’Adnkronos lo storico e saggista Simone Attilio Bellezza. “In Ucraina la festa del 9 maggio si è molto politicizzata a partire dal ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) –e 9, da sovietica ‘della’ a ‘dellaucraina sul nazismo’, anticipata da una ‘della memoria e della riconciliazione’, celebrata ‘all’europea’ l’8. Dal 2015, con il pacchetto di leggi sulla decomunistizzazione, le celebrazioni del 9in Ucraina hanno subito modifiche profonde, non solo nel nome, ma anche nei. Un cambiamento che riflette l’evoluzione politica e geopolitica del Paese, avviato in realtà già prima della rivoluzione arancione del 2004,racconta all’Adnkronos lo storico e saggista Simone Attilio Bellezza. “In Ucraina la festa del 9si è molto politicizzata a partire dal ...

